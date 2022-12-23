Владимир Зеленский призвал дипломатов работать на то, чтобы Украина обрела лидерство в стратегических процессах в каждом регионе мира.
Президент Украины объяснил, что главы дипломатических представительств должны чувствовать украинцев и создавать новые возможности для страны.
"Мы уже перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году должны это усилить", — сказал украинский лидер.
Он подчеркнул, что Украине важно иметь хорошие отношения с Африкой, Латинской Америкой, Индией, Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии.
"Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей", — объяснил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил на встрече с Джозефом Байденом о том, что Владимир Путин больше не является субъектом цивилизованного мира.
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