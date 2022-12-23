По завершению своей традиционной рождественской речи президент США Джо Байден спешно покинул зал, не став отвечать на вопросы журналистов, касающиеся Украины.
Завершив выступление, Байден просто развернулся и вышел из зала, игнорируя вопросы от представителей прессы. Журналисты пытались спросить президента, в частности, о перспективах кризиса на Украине и о южной границе США, однако ответа на свои вопросы они по какой-о причине не получили.
Байден, которой отметил 80-летний юбилей в этом году, часто ведёт себя непредсказуемо — делает оговорки, путает имена, должности, географические понятия, а также совершает необъяснимые действия.
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