Спутниковые фото Киева без света показал британский телеканал Sky News

Британский телеканал Sky News опубликовал спутниковые фотографии, на которых изображена территория Киева в январе и ноябре 2022 года.

Судя по кадрам, в столице стало гораздо меньше светлых мест. Это объясняется тем, что в конце ноября украинская энергосистема сильно пострадала от ракетных атак со стороны России.

Ранее гендиректор украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве не функционируют 60% трансформаторов, а глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба пожаловался на то, что 80% региона находится без света. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаки на энергообъекты Украины посягательством "на часть жизни" украинцев.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит почти ежедневно.