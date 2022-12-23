Офицер разведки США высоко оценил тактику Путина в СВО

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент РФ Владимир Путин создал мощную оборонную промышленность, которая позволит ему достичь целей спецоперации.

Североатлантический альянс и Украина имеют большие логистические проблемы для своевременного обеспечения ВСУ вооружением, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер похвалил Путина за действия по противостоянию усиливающейся агрессии НАТО. Он напомнил, что альянс продолжает угрожать России, принимая в свой состав Финляндию и Швецию, а также размещая дополнительные силы в Польше.

Днём ранее Путин подчеркнул, что у Украине скоро кончатся запасы вооружения, тогда как российская оборонная промышленность получила достаточное развитие за последние десятилетия и готова к любым вызовам.