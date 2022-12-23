NYT: Киев оказался в безвыходном положении из-за огромных потерь и нехватки боеприпасов

Киев оказался загнанным в угол из-за огромных потерь в рядах ВСУ и острой нехватки боеприпасов. Такое мнение высказали американские обозреватели Джулианна Барнс, Хелена Купер и Эрик Шмитт в материале для New York Times.

"Тысячи убитых украинских солдат и истощение запасов боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, такую цену заплатила украинская армия", — написали журналисты.

Авторы убеждены, что США физически не в состоянии создавать столько вооружения, сколько нужно Украине для того, чтобы одержать победу над Россией в боевых действиях.

Помимо материально-военной базы, ВС РФ также превосходят ВСУ в плане тактики, показывая высокую эффективность в сложных операциях, и по этим причинам у Украины просто нет шансов перед Россией.

"Украине будет сложно отвоевать огромные территории, которые она потеряла в этом году, а ударов ВСУ по российским базам и линиям снабжения недостаточно, чтобы выбить российских солдат из тех районов страны, где они сосредоточены", — отметили журналисты NYT.

Несмотря на эти факты, США продолжают отправлять Украине огромное количество оружия. В частности, в Белом доме в о время недавнего визита Зеленского пообещали Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов.