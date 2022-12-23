Sohu: Байден смутил Зеленского похвалой в адрес Путина

Президент Украины Владимир Зеленский пережил унизительный момент во время своей поездки в США, сообщает издание Sohu.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеров двух стран американский лидер Джо Байден смутил украинского коллегу положительным высказыванием в адрес России.

Дело в том, что Байден перепутал Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома сказал, что Путин и Россия открыты для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Вероятно, он имел в виду Зеленского. Байден осознал ошибку и попытался исправить неудобную ситуацию словами о поддержке Киева.

По мнению китайских аналитиков, американский лидер допустил оговорку по Фрейду. Если смотреть на ход украинского кризиса, то становится ясно, что Украина не пыталась вступить в мирные переговоры, тогда как Россия демонстрировала открытость к диалогу. Таким образом, у Байдена вырвалось то, что было на уме.

"Зеленский был смущен, когда Байден начал хвалить Путина", — отмечается в статье.