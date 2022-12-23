Политолог Шипилин: Польша ждёт "отмашки" США, чтобы начать захват Западной Украины

Польша давно планирует вернуть так называемые восточные кресы и захватить западные регионы Украины, которые считает своими. Однако без разрешения Вашингтона Варшава не осмелится осуществить свои намерения. Об этом заявил политолог Павел Шипилин.

"На все нужно разрешение Вашингтона: Зеленскому — принять, а Дуде — начать", — отметил эксперт.

Если "отмашка" со стороны США всё таки наступит, то страны Европы не позволят выступить против, считает Шипилин. Коллективный Запад будет молча аплодировать действиям Польши в отношении Западной Украины.

"Запад сегодня — это США, поэтому от них все зависит, они правят балом", — резюмировал эксперт в беседе с "Народными новостями".