Западные генералы в отставке не несут никакой ответственности за свои слова, но они любыми способами пытаются спровоцировать войну России и НАТО. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя высказывание экс-командующего силами альяса в Европе Филипа Бридлава.
"Есть такие ястребы, которые хотят столкнуть страны, они были и во времена Советского союза", — отметил Соболев в беседе с НСН.
Однако России следует укреплять свою армию, чтобы быть готовой к любым провокациям со стороны страны коллективного Запада.
"Там все больше и больше людей становятся невменяемыми", — добавил Соболев.
Ранее Бридлав призвал предоставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы "привести войну" в Россию.
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