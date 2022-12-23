Генерал Соболев назвал призыв Бридлава "привести войну" в Россию невменяемым

Западные генералы в отставке не несут никакой ответственности за свои слова, но они любыми способами пытаются спровоцировать войну России и НАТО. Об этом заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя высказывание экс-командующего силами альяса в Европе Филипа Бридлава.

"Есть такие ястребы, которые хотят столкнуть страны, они были и во времена Советского союза", — отметил Соболев в беседе с НСН.

Однако России следует укреплять свою армию, чтобы быть готовой к любым провокациям со стороны страны коллективного Запада.

"Там все больше и больше людей становятся невменяемыми", — добавил Соболев.

Ранее Бридлав призвал предоставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы "привести войну" в Россию.