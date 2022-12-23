Итальянский премьер призвала граждан выключать свет ради поддержки Украины

Руководитель правительства Италии Джорджа Мелони попросила граждан страны каждый день на час лишать себя электроэнергии.

"Чтобы понять, через что проходят украинцы", — объяснила премьер, слова которой приводит Asna.

Таким образом местные жители могут поддержать граждан Украины, отметила политик.

Ранее руководитель МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим планирует продолжить помогать Киеву этой зимой. Власти намерены оказывать не только военную поддержку, но и отправлять лекарства, бытовые принадлежности, сказал министр.