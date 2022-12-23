Запад постепенно устаёт от финансирования Украины, и этому есть объяснение — цифры помощи очень большие, а благодарности — ноль.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной сессии конгресса намекнул на недостаточность финансовой и военной поддержки США для противостояния России.
Американцы в итоге оказались возмущены таким подходом: с начала 2022 года Соединённые Штаты и без того оказали Киеву больше финансовой и военной поддержки, чем любой другой стране мира — пишет 19FortyFive.
Пришло время выяснить у конгресса, куда ушли миллиарды американских налогоплательщиков, и в чём связь этого конфликта с национальными интересами Америки. Во всяком случае, этим вопросом интересуется всё большее число людей в США. Любая поддержка может иссякнуть на фоне откровенно потребительского отношения.
Так что, Зеленскому жаловаться не приходится — его проблемами занимается весь "условно цивилизованный" мир.
А вообще-то, Европа должна сама обеспечивать собственную безопасность, считает старший научный сотрудник по приоритетам обороны, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, даже жизненно важные национальные интересы Украины не равноценны жизненно важным национальным интересам США, а Америка выделила гору денег и оружия стране, с которой у неё даже нет союзного договора.
"По данным издания Hill, открыто критиковал выступление украинского лидера конгрессмен Томас Масси, назвавший его "украинским лоббистом", — отмечает "НГ".
Высказываясь по поводу американо-европейского турне украинского президента, представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани напомнил Зеленскому (в ответ на обвинения последнего в продаже оружия России), что "стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным".
Канаани также посоветовал Зеленскому держать в памяти судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США.
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