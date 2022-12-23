19FortyFive: пора искать, куда ушли миллиарды для Украины

Запад постепенно устаёт от финансирования Украины, и этому есть объяснение — цифры помощи очень большие, а благодарности — ноль.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной сессии конгресса намекнул на недостаточность финансовой и военной поддержки США для противостояния России.

Американцы в итоге оказались возмущены таким подходом: с начала 2022 года Соединённые Штаты и без того оказали Киеву больше финансовой и военной поддержки, чем любой другой стране мира — пишет 19FortyFive.

Пришло время выяснить у конгресса, куда ушли миллиарды американских налогоплательщиков, и в чём связь этого конфликта с национальными интересами Америки. Во всяком случае, этим вопросом интересуется всё большее число людей в США. Любая поддержка может иссякнуть на фоне откровенно потребительского отношения.

Согласно отчёту Кильского института, по состоянию на 20 ноября Вашингтон уже выделил Киеву более 50 миллиардов долларов.

Совокупный взнос 27 членов Евросоюза достиг 55 миллиардов долларов, причём наибольший вклад (около 15 миллиардов долларов) внесла Германия.

Так что, Зеленскому жаловаться не приходится — его проблемами занимается весь "условно цивилизованный" мир.

А вообще-то, Европа должна сама обеспечивать собственную безопасность, считает старший научный сотрудник по приоритетам обороны, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, даже жизненно важные национальные интересы Украины не равноценны жизненно важным национальным интересам США, а Америка выделила гору денег и оружия стране, с которой у неё даже нет союзного договора.

"По данным издания Hill, открыто критиковал выступление украинского лидера конгрессмен Томас Масси, назвавший его "украинским лоббистом", — отмечает "НГ".

Высказываясь по поводу американо-европейского турне украинского президента, представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани напомнил Зеленскому (в ответ на обвинения последнего в продаже оружия России), что "стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным".

Канаани также посоветовал Зеленскому держать в памяти судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США.