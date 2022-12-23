Читатели французской Le Figaro одобрили слова Макрона о России

Читатели французской газеты Le Figaro одобрили слова Эммануэля Макрона о России.

Макрон заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия воспримет это "как нечто конфронтационное". Он подчеркнул, что сомневается в успехе Киева вступить в альянс. При этом президент Франции подчеркнул, что архитектура безопасности и стабильности в Европе должна включать гарантии безопасности и для России.

Читатели Le Figaro назвали слова Макрона "компромиссом", которого они так долго ждали.

"Лучше поздно, чем никогда: появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать. России ведь давали слово не расширять НАТО. А потом были ещё договоры в духе гарантий её безопасности. А данное слово или подписанный договор надо выполнять", — написал один из читателей.

Некоторые усомнились в том, что позицию Макрона разделяют США. По их мнению, президента Франции никто слушать не будет, если США захотят, чтобы Украина была в НАТО.

"Ого! Самокритика! Наконец-то Макрон признал, что после всего произошедшего между Россией и Западом только китайцы и турки остаются приемлемыми для россиян партнёрами для переговоров", — поделился мнением пользователь.