Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был необходим главе Белого дома Джо Байдену. Киев по-прежнему остаётся марионеткой Вашингтона, и все попытки лидера Незалежной обрести независимость обречены на провал. Об этом заявили эксперты в беседе с РИА Новости.
По мнению политолога Владимира Васильева, американцы оказались в ловушке Зеленского, но Байден напомнил своему украинскому коллеге, что только Вашингтон может решать дальнейшую судьбу Киева.
"Ситуацию на фронте анализируют не в Генштабе Украины, а в Пентагоне, и решения о номенклатуре поставок принимают там же. Интересы Киева в данном случае второстепенны", — отметил руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Более того, многие из конгрессменов вообще не пришли на выступление Зеленского. Некоторых из них сравнили речь украинского президента в парламенте со спектаклем.
Байден не хочет прямого столкновения с Москвой, поэтому он отказался передавать Киеву танки M1 Abrams, отметил обозреватель Михаил Катков. Не исключено, что ситуация для Украине в ходе конфликта с Россией станет только хуже после визита Зеленского в США, указал он.
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