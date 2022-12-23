TAC: Зеленский даже не поблагодарил США за рождественский подарок в размере $45 млрд

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон даже не поблагодарил рядовых жителей США за "рождественский подарок" на сумму 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает The American Conservative.

По мнению автора материала Брэдли Девлина, правительство Украины уже давно стало бы неплатёжеспособным, если бы Вашингтон отказался от предоставления Киеву средств американских налогоплательщиков.

"Вместо благодарности Зеленский выступил с новыми требованиями, а наши политики стояли и аплодировали ему с каменными лицами", — указал журналист.

Он назвал выступление украинского президента перед конгрессменами "постановкой", построенной на желании "надавить на жалость" американских официальных лиц. Обозреватель также обратил внимание на внешний вид Зеленского. Девлин подчеркнул: военная форма и армейские ботинки руководителя Украины намекают на то, что он просто "устраивает шоу".

Во время визита в Вашингтон Зеленский так и не смог объяснить, как поддержка Украины со стороны США улучшит благосостояние американцев, заключил автор.