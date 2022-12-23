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В Германии протыкают колёса авто беженцев, а их общежития закидывают яйцами: "Достали!"

Мир

Жители Германии прокалывают шины и забрасывают вагончики украинских беженцев яйцами.

Украинка рассказала, что некоторых беженцев расположили в общежитии, но она живёт в вагончике рядом с общежитием. Беженцам были выделены парковочные места, где они оставили свои автомобили. Однако, по её словам, уже несколько раз им прокалывали шины.

Также она рассказала, что вагончики общежития часто обкидывают яйцами. По её мнению, беженцам небезопасно находиться в таких условиях.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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