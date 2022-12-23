Читатели NYT заявили, что Украина перестанет существовать в 2023 году

Ход военных действий на Украине меняется в пользу российской армии, и руководство киевского режима скоро окажется в тупике. За некоторые успехи ВСУ пришлось заплатить жизнями тысяч погибших солдат. Об этом заявили американские аналитики.

Читатели New York Times (NYT) убеждены, что Незалежная не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией, поэтому Киеву необходимо начать переговоры и спасать то, что осталось от страны.

"Украине просто конец. Она не протянет ещё год. Потери Украины на полях сражений в четыре раза больше, чем у России — страны с населением в четыре раза больше, чем Украина", — пишет комментатор под ником David.

Другой пользователь Сети отметил, что после вывода американских войск из Афганистана Вашингтон нуждался в очередном оружейном рынке.

"Украина подошла для этого идеально. И все они снова начали зарабатывать", — указал он.