Украинец показал состояние западной техники, поставляемой в качестве помощи ВСУ.
Украинец снял на видео военные машины, которые поставляют страны НАТО в качестве помощи. Мужчина за кадром не скрывает своего удивления и возмущения. Он называет эту технику "хламом" и "мусором".
По словам украинца, эту технику пригоняют на Украину, чинят и только после этого отправляют в зону СВО. На нескольких машинах наклейки с итальянским флагом и арабские надписи.
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