Украинец показал состояние техники НАТО, поставляемой в качестве помощи ВСУ

Украинец показал состояние западной техники, поставляемой в качестве помощи ВСУ.

Украинец снял на видео военные машины, которые поставляют страны НАТО в качестве помощи. Мужчина за кадром не скрывает своего удивления и возмущения. Он называет эту технику "хламом" и "мусором".

По словам украинца, эту технику пригоняют на Украину, чинят и только после этого отправляют в зону СВО. На нескольких машинах наклейки с итальянским флагом и арабские надписи.