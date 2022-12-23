Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Профессор Петрухин: мигающие гирлянды могут навредить при депрессии и мигрени
Марочко заявил, что ВСУ перебросили инженерные подразделения на Краснолиманское направление
Bild*: экс-генерал НАТО Бридлав требует, чтобы война пришла в Россию
ВС РФ ведут бои уже в южной части Артёмовска
Марочко: ВСУ разворачивают посты ПВО на крышах высотных зданий в Артёмовске
Кнутов: НАТО начнет войну с Россией, как только она подойдет к Киеву
Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине
Офицер Марочко: Украина усиливает радиоэлектронную разведку в ЛНР
Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания

Украинец показал состояние техники НАТО, поставляемой в качестве помощи ВСУ

Мир

Украинец показал состояние западной техники, поставляемой в качестве помощи ВСУ.

Украинец снял на видео военные машины, которые поставляют страны НАТО в качестве помощи. Мужчина за кадром не скрывает своего удивления и возмущения. Он называет эту технику "хламом" и "мусором".

По словам украинца, эту технику пригоняют на Украину, чинят и только после этого отправляют в зону СВО. На нескольких машинах наклейки с итальянским флагом и арабские надписи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.

РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
Знак зодиака 23 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На Западе ещё помнят имя товарища Сталина Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Генерал Гурулёв: Путин начал важный этап спецоперации, который приведёт к победе
Bloomberg: генерал Суровикин готовит новое наступление на Украине
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
Последние материалы
Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине
О "рождении" мира из ничего, или "Традиционный научный метод себя исчерпал"
Офицер Марочко: Украина усиливает радиоэлектронную разведку в ЛНР
Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания
Немецкие СМИ готовят граждан Германии к войне с Россией
Новак: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен
Лоток кошки: как правильно мыть и чистить "отхожее место" питомца
Терапевт призвал россиян проветривать квартиры
ЗРК Patriot на Украине станут главными целями для гиперзвуковых "Кинжалов" ВС РФ
МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников