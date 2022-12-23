Ветеран ВС США: поездка Зеленского в Вашингтон — театр, организованный американцами

Визит руководителя Украины Владимира Зеленского в Вашингтон напоминает театр, организованный коррумпированным американским правительством, следует из заявления ветерана Вооружённых сил США Станислава Крапивника.

По его словам, Белым дом пропитан "неимоверной коррупцией". Как пояснил военнослужащий, политики, которые принимали украинского президента в Вашингтоне, зарабатывают по 150 тысяч долларов и могут похвастаться миллионными состояниями.

"Поездка Зеленского в США — театр. Он потом ещё пойдёт на выставку оружия. Это огромные деньги", — уточнил Крапивник в эфире передачи "Соловьёв Live".

Ветеран ВС США резко осудил этот "спектакль". Он считает, что нынешнее американское руководство не учитывает интересы рядовых жителей страны при выстраивании внешней политики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Зеленского с "американским диверсантом", который был приглашён в США для "идеологический прокачки".