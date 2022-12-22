Independent: республиканцы требуют проверить, на что Зеленский потратил $50 млрд

Издание Independent сообщает, что республиканцы требуют проверить, на что Владимир Зеленский потратил деньги США.

Недавно Зеленский побывал в Конгрессе. Американские политики стоя рукоплескали ему. Однако два республиканца, похоже, не были впечатлены украинским президентом. Лорен Боберт и Мэтт Гетц продолжали смотреть в телефоны, в то время как остальная часть зала аплодировала Зеленскому, сообщает Independent.

После выступления Зеленского Гетц заявил, что Америка продолжает тратить деньги на Украину, пока сама находится в кризисе.

"Потерять миллиарды долларов налогоплательщиков на Украину, пока наша страна находится в кризисе — значит поставить Америку в последнюю очередь. Зеленский не изменил моей позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами", — написал Гетц.

В видеообращении Боберт сказала, что не поддержит выделение дополнительных денег Украине, пока Конгресс не получит полную проверку пакетов помощи.

"Чего я не услышала сегодня вечером, так это объяснения того, куда ушли первые 50 миллиардов долларов, которые мы отправили", — сказала она.

Она добавила, что Байден должен охранять южную территорию не Украины, а США.

Член палаты представителей от Республиканской партии Энди Биггс отметил, что Конгресс должен проверить финансирование Киева также, как это было сделано с Дональдом Трампом.

"Если Конгресс может проверить президента Трампа, то он может проверить финансирование Украины", — заявил Биггс.