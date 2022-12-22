Украинские боевики показали "мобильного убийцу "Шахедов" с двумя пулемётами "Максим".
Издание RusVesna опубликовало фотографии "джахид-мобилей" с пулемётами "Максим". Данное "оружие" предназначено для нанесения ударов по российским БПЛА. На снимках видно, что ВСУ установили на крышу внедорожника два M1910.
Отмечается, что разработанный в конце 19 века пулемёт был возвращён на вооружение ВСУ после начала СВО. Всего на украинских складах было около 35 тыс. M1910 производства 1920-1950 гг.
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