ВСУ показали "мобильного убийцу "Шахедов" с двумя пулемётами "Максим"

Украинские боевики показали "мобильного убийцу "Шахедов" с двумя пулемётами "Максим".

Издание RusVesna опубликовало фотографии "джахид-мобилей" с пулемётами "Максим". Данное "оружие" предназначено для нанесения ударов по российским БПЛА. На снимках видно, что ВСУ установили на крышу внедорожника два M1910.

Отмечается, что разработанный в конце 19 века пулемёт был возвращён на вооружение ВСУ после начала СВО. Всего на украинских складах было около 35 тыс. M1910 производства 1920-1950 гг.