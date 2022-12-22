7sur7: Путин делает ставку на своё терпение в борьбе с Западом

Эксперт по международным отношениям Дэвид Крикеманс уверен, что Путин делает ставку на своё терпение в борьбе с Западом.

Крикеманс в статье для бельгийского издания 7sur7 заявил, что одно из самых сильных сторон Владимира Путина является терпение. Комментируя недавнее выступление российского лидера на итоговой коллегии Минобороны, эксперт заявил, что Западу необходимо приготовиться. Он уверен, что Россия будет упорно ждать, пока помощь Запада Украине снизится до минимума.

Крикеманс напомнил, что в мировой истории множество событий, когда именно "русское терпение" помогало РФ добиться успехов в борьбе с противником.

Аналитик также прокомментировал новость о появлении в арсенале ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По его мнению, это никак не повлияет на конфликт. Он отметил, что "Сармат" предназначен для сдерживания противника.