Зеленский об отключении света на Украине: "Худшее, что может произойти"

Владимир Зеленский назвал атаки на энергетические объекты Украины посягательством "на часть жизни" украинцев.

Президент Украины отметил, что отсутствие электроэнергии всегда воспринимается как нечто необычное.

"Когда проводишь без него четыре, десять, двадцать часов или даже дней и начинаешь привыкать к темноте — это худшее, что может произойти. Это означает, что свет — не единственное, что хотят забрать. Это посягательство на каждую часть жизни", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Он рассказал, что 22 декабря, в самую длинную ночь в году более 60 самых известных локаций мира выключили электричество в знак поддержки Украины, призвав граждан внести свою лепту в сборы средств на приобретения генераторов для украинских больниц.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к акции.

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