RusVesna: бойцы батальона "Спарта" уничтожают ВСУ под Донецком дронами Mavic

Бойцы батальона "Спарта" уничтожают позиции ВСУ под Донецком дронами Mavic.

Командир ОРБ "Спарта" Артём Жога сообщил, что сейчас бойцы его батальона работают в районе Первомайского и Водяного.

"Постепенно выкуриваем врага с позиций", — написал Жога.

Авторы издания RusVesna сообщают, что работа по целям врага ведётся с помощью дронов Mavic.