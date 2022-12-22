Бойцы батальона "Спарта" уничтожают позиции ВСУ под Донецком дронами Mavic.
Командир ОРБ "Спарта" Артём Жога сообщил, что сейчас бойцы его батальона работают в районе Первомайского и Водяного.
"Постепенно выкуриваем врага с позиций", — написал Жога.
Авторы издания RusVesna сообщают, что работа по целям врага ведётся с помощью дронов Mavic.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.