В Госдепе не доверяют Киеву, опасаясь коррупции при распределении финансовой помощи

У Госдепа есть опасения, что финансовая помощь, переданная Украине, станет предметом мошенничества при её распределении.

Эти сомнения изложены в отчёте, обнародованном офисом генерального инспектора госдепа, в котором отмечается, что Киеву сложно уследить за распределением американских финансовых средств за пределами столицы, учитывая плохое состояние сферы безопасности и высокой уровень коррупции, которым славится Украина.

"В таких условиях велик риск для государственного департамента, поскольку недостатки в надзоре подвергают программы опасности неверной организации или мошенничества, что вызывает серьезную озабоченность в контексте Украины, занявшей третье место в мировом рейтинге восприятия коррупции в 2021 году", — сказано в отчёте.

Представители Госдепа добавили, что контроль за движением переданных Киеву средств затруднён боевыми действиями на территории Украины. По этим причинам киевским властям подключить к наблюдению за передвижением денежных средств сторонние организации.