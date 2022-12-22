В Харькове и Днепропетровске раздались взрывы

В Харькове и Днепропетровске 22 декабря прогремели взрывы. Об этом проинформировало украинское издание "Страна".

"В Харькове и Днепропетровске сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания.

Ранее в этот же день в этих городах было объявление воздушной тревоги.

Уточняется, что ранее воздушная тревога была объявлена не только в Харьковской и Днепропетровской, но также в Николаевской и Полтавской областях.

Днём раньше, 21 декабря, объявление воздушной тревоги было сделано в Киеве и области, после чего там были зафиксированы взрывы.