В Харькове и Днепропетровске 22 декабря прогремели взрывы. Об этом проинформировало украинское издание "Страна".
"В Харькове и Днепропетровске сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания.
Ранее в этот же день в этих городах было объявление воздушной тревоги.
Уточняется, что ранее воздушная тревога была объявлена не только в Харьковской и Днепропетровской, но также в Николаевской и Полтавской областях.
Днём раньше, 21 декабря, объявление воздушной тревоги было сделано в Киеве и области, после чего там были зафиксированы взрывы.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.