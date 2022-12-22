Президент США Джо Байден, говоря о Владимире Путине, повторил фразы Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкль в своей соцсети.
На встрече в Белом доме с лидером Украины Владимиром Зеленским Байден выступил с утверждением, что президент России якобы пытается "использовать зиму в качестве оружия".
Хинкль написал, что также считал Наполеон и говорил Гитлер. А теперь то же самое утверждает Байден.
Однако ни одного аргумента, которые подтверждали бы подлинность цитат исторических личностей, журналист не привёл.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.