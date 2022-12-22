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Американский журналист: фразу Байдена о России и зиме когда-то говорили Наполеон и Гитлер

Мир

Президент США Джо Байден, говоря о Владимире Путине, повторил фразы Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкль в своей соцсети.

На встрече в Белом доме с лидером Украины Владимиром Зеленским Байден выступил с утверждением, что президент России якобы пытается "использовать зиму в качестве оружия".

Хинкль написал, что также считал Наполеон и говорил Гитлер. А теперь то же самое утверждает Байден.

Однако ни одного аргумента, которые подтверждали бы подлинность цитат исторических личностей, журналист не привёл.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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