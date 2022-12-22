Американский журналист: фразу Байдена о России и зиме когда-то говорили Наполеон и Гитлер

Президент США Джо Байден, говоря о Владимире Путине, повторил фразы Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкль в своей соцсети.

На встрече в Белом доме с лидером Украины Владимиром Зеленским Байден выступил с утверждением, что президент России якобы пытается "использовать зиму в качестве оружия".

Хинкль написал, что также считал Наполеон и говорил Гитлер. А теперь то же самое утверждает Байден.

Однако ни одного аргумента, которые подтверждали бы подлинность цитат исторических личностей, журналист не привёл.