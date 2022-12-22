Sabah: Запад пожертвовал Украиной ради мечты о России без Путина

Запад побоялся вступать в открытое противостояние с РФ, поэтому решил пожертвовать Украиной, чтобы ослабить Москву, сообщил обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

"Запад действительно безжалостно принес Украину в жертву ради мечты о России без Путина", — отмечается в материале.

Тутар напомнил, что страны Запада хотят не допустить прямой конфликт с Россий из-за ситуации на Украине. Однако при этом НАТО использует Украину в качестве плацдарма для борьбы с Москвой.

"Другими словами, у них не хватает смелости, чтобы воевать с Россией, и совести с достоинством, чтобы не бросить слабую и беспомощную страну в огонь ради пустой мечты", — подчеркнул автор.

Ранее аналитики издания The National Interest сообщили, что США и их союзники по НАТО лучше оставят Украину, но не позволят, чтобы с Россией началась масштабная война. Запад понимает, что его запасы стратегического ядерного оружия гораздо ниже, чем у РФ.