Подоляка назвал военную помощь Байдена Зеленскому "очень скромной"

Объём военной помощи Украине, которую предоставил Киеву президент США Джо Байден, оказался довольно скромным. Более того, киевское руководство разочаровано решением Вашингтона. Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Подоляка.

Аналитик подчеркнул, что военная помощь Украине кажется серьёзной только на бумаге. В реальности большая часть выделенных денег уйдёт на обслуживание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"То, о чём просил Зеленский, Байден не дал. Причины можно придумать разные, но, тем не менее, она (помощь. — Прим. ред.) не предоставлена", — сказал Подоляка в программе "Время покажет".

Эксперт считает, что одна батарея системы противовоздушной обороны (ПВО) не способна изменить ситуацию в ходе украинского конфликта в пользу ВСУ. Солдаты киевского режима не имеют никакого представления, как пользоваться американскими ЗРК, указал Подоляка.

"Расчёты для этих Patriot будут готовиться в Германии. Ключевое слово "будут". Когда они попадут на Украину — я не знаю, но не думаю, что в ближайшие месяцы. Это серьёзная вещь, для украинских расчётов система абсолютно новая — быстро не обучишься", — заявил журналист.