Объём военной помощи Украине, которую предоставил Киеву президент США Джо Байден, оказался довольно скромным. Более того, киевское руководство разочаровано решением Вашингтона. Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Подоляка.
Аналитик подчеркнул, что военная помощь Украине кажется серьёзной только на бумаге. В реальности большая часть выделенных денег уйдёт на обслуживание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
"То, о чём просил Зеленский, Байден не дал. Причины можно придумать разные, но, тем не менее, она (помощь. — Прим. ред.) не предоставлена", — сказал Подоляка в программе "Время покажет".
Эксперт считает, что одна батарея системы противовоздушной обороны (ПВО) не способна изменить ситуацию в ходе украинского конфликта в пользу ВСУ. Солдаты киевского режима не имеют никакого представления, как пользоваться американскими ЗРК, указал Подоляка.
"Расчёты для этих Patriot будут готовиться в Германии. Ключевое слово "будут". Когда они попадут на Украину — я не знаю, но не думаю, что в ближайшие месяцы. Это серьёзная вещь, для украинских расчётов система абсолютно новая — быстро не обучишься", — заявил журналист.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.