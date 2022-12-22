Игнат: ВСУ за несколько месяцев научатся управлению американскими ЗРК Patriot

Солдаты украинской армии за несколько месяцев смогут обучиться управлению американскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Наши партнёры относятся к этому очень серьёзно, всё должно происходить чётко по правилам. Я думаю, что будет ускоренный процесс, возможно, до нескольких месяцев", — отметил он в эфире телемарафона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США заявил, что украинские военные уже умеют "прекрасно" управлять американскими танками и самолётами самостоятельно.