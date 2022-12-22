Солдаты украинской армии за несколько месяцев смогут обучиться управлению американскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"Наши партнёры относятся к этому очень серьёзно, всё должно происходить чётко по правилам. Я думаю, что будет ускоренный процесс, возможно, до нескольких месяцев", — отметил он в эфире телемарафона.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США заявил, что украинские военные уже умеют "прекрасно" управлять американскими танками и самолётами самостоятельно.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.