NYT: в конфликте на Украине маячит перспектива "тупиковой ситуации" в 2023 году

Российская армия продолжает улучшать оборону и перебрасывать дополнительные резервы на линию фронта. На этом фоне ВСУ будет сложно решить вопрос с захватом освобождённых территорий. Об этом заявили американские аналитики.

Авторы The New York Times со ссылкой на чиновников США отметили, что ВС РФ сосредоточены на защите контролируемых ими регионах, поэтому любые попытки ВСУ перейти в наступление будут пресекаться.

"Наиболее вероятный сценарий второго года конфликта — тупиковая ситуация, в которой ни одна армия не сможет захватить много территорий, несмотря на ожесточённые бои", — подчёркивается в материале.