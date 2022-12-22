Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом после его визита в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский напомнил ей американского диверсанта, которого позвали в США для идеологической прокачки.

В среду, 21 декабря Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.

"Это всё было похоже, как будто на того самого диверсанта, которого Штаты закинули на Украину, они на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно", — сказала Захарова.

По её словам, действия украинского лидера носили постановочный характер, поскольку он активно играл на американскую публику, чтобы "выклянчить подачки". Всё это шоу напоминало "Слугу народа 2" или "Слугу народа: Апокалипсис", отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Зеленский говорил о России в грубой и хамской манере.