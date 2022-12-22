Эксперт Кнутов: американские ЗРК Patriot могут оказаться слишком сложными для ВСУ

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot представляют из себя довольно сложное оружие. Они способны отслеживать низколетящие цели только в случае совместной работы с другими системами противовоздушной обороны (ПВО). Это является основной проблемой для ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Второе — это сложность в обслуживании. Эти регламентные работы украинский расчёт не сможет проводить", — объяснил он в беседе с URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не спешит поставлять на Украину свои комплексы, так как боится утечки технологических особенностей.