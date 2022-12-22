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Эксперт Кнутов: американские ЗРК Patriot могут оказаться слишком сложными для ВСУ

Мир

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot представляют из себя довольно сложное оружие. Они способны отслеживать низколетящие цели только в случае совместной работы с другими системами противовоздушной обороны (ПВО). Это является основной проблемой для ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Второе — это сложность в обслуживании. Эти регламентные работы украинский расчёт не сможет проводить", — объяснил он в беседе с URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не спешит поставлять на Украину свои комплексы, так как боится утечки технологических особенностей.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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