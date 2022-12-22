Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot представляют из себя довольно сложное оружие. Они способны отслеживать низколетящие цели только в случае совместной работы с другими системами противовоздушной обороны (ПВО). Это является основной проблемой для ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
"Второе — это сложность в обслуживании. Эти регламентные работы украинский расчёт не сможет проводить", — объяснил он в беседе с URA.RU.
Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не спешит поставлять на Украину свои комплексы, так как боится утечки технологических особенностей.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.