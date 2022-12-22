Песков: продолжение военной помощи Киеву со стороны Запада лишь продлевает страдания украинцев

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают страдания украинских граждан, которые при желании киевских властей могли бы уже быть прекращены.

"Это (поставки вооружений) не может помешать Российской Федерации достигать своих целей в ходе специальной военной операции, но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что расширение ассортимента вооружений для Украины и рост их технического уровня никак не способствуют скорому урегулированию конфликта.

Также Песков подчеркнул, что новые поставки американских зенитных ракетных комплексов, которые получит Киев в очередном пакете военной помощи от США, станут целью ВС РФ, наравне со всеми остальными видами вооружений, используемых Украиной.