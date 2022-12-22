FAZ: ФРГ раздаёт ЗРК Patriot Польше и Словакии, несмотря на свои проблемы с ПВО

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot расходятся по Европе, в то время как Германия испытывает дефицит вооружений, в том числе систем ПВО.

В начале спецоперации Берлин поставил два ЗРК Patriot Словакии, а сейчас обсуждается вопрос передачи систем Польше. ЗРК были переданы для защиты аэропорта Силач вместо комплексов времён СССР С-300, которые отправились на Украину, пишет немецкой издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор материала считает, что раздача оружия должна закончится, так как это угрожает нацбезопасности Германии. Кроме того, в Словакию отправились 250 военных ВС ФРГ. Однако в Берлине по-прежнему рассматривается вариант передачи вооружений партнёрам по Североатлантическому альянсу.

Обозреватель FAZ отмечает, что помощь союзникам и Украине, безусловно, важна, но не является ли такая цена завышенной для Германии, если за счёт неё идёт снижение обороноспособности страны?