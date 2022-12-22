Захарова: Зеленский хотел выглядеть в Артёмовске "бесстрашным ковбоем" для США

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинский лидер Владимир Зеленский специально приехал в Артёмовск с расчётом на американскую аудиторию.

Захарова назвала визит Зеленского в Артёмовск "пиар-акцией", в ходе которой он должен был выглядеть как "бесстрашный ковбой", и с чувством выполненного долга просить потом у Вашингтона дополнительной военной помощи.

"Постановка была рассчитана на внешнюю аудиторию, прежде всего США — понятно почему, туда отправился Зеленский. Ему нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД подчеркнула, что в Артёмовске продолжаются тяжёлые бои, обстановка там очень сложная.

21 декабря Зеленский посетил Вашингтон, где у него состоялась беседа с президентом Джо Байденом и выступление в Конгрессе.