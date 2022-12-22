Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон продемонстрировала желание США продолжать де-факто и опосредованно сражаться с РФ до последнего украинца. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На брифинге он отметил, что ни от Зеленского, ни от главы США Джо Байдена не прозвучали слова о намерении выслушать озабоченности России и приступить к мирному урегулированию конфликтной ситуации.
"Москва расценивает результаты поездки как продолжение американской линии на опосредованную войну с Россией", — уточнил Песков.
Пресс-секретарь российского президента также обратил внимание на то, что американские политики отказываются реагировать на "варварские" обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Он подчеркнул: Вашингтон и его партнёры взяли курс на расширение ассортимента вооружений для украинской армии. По его словам, такие действия Запада создают препятствия для переговорного процесса.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев сообщил в интервью Pravda.Ru, что, судя по выступлению Зеленского в Вашингтоне, украинский конфликт не завершится в 2023 году.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.