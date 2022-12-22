Васильев: спектакль Зеленского в США — намёк на то, что конфликт не закончится в 2023 году

В выступлении украинского президента Владимира Зеленского прозвучала генеральная установка на то, что конфликт должен продолжиться в следующем году. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя в интервью Pravda.Ru визит главы Украины в Вашингтон.

По словам эксперта, сценарий "спектакля", разыгранного Зеленским в США, был написан американскими специалистами.

"Он играл не ради интересов киевского режима или своих интересов, сколько выполнял инструкции, которые ему предписали в Вашингтоне. И это первая генеральная установка на продолжение конфликта в 2023 году. Американцы хотели бы контролировать этот конфликт у себя, чтобы эскалация шла по их моделям, разработанным ещё в ходе Вьетнамской войны", — считает собеседник издания.

Как пояснил Васильев, США сами виноваты в том, что "породили Франкенштейна" в лице Зеленского. Он убеждён: президент Украины мечтает превратить свою страну в поле конфронтации между США и РФ.

"Зеленский хотел бы стравить коллективный Запад и Россию. Но это, насколько я понимаю, уже личные инициативы киевского режима. В любом случае интересы США и Украины совпадают в том, что конфликт должен неопределённо долго продолжаться дальше", — уточнил эксперт.

Включение в речь Зеленского информации об иранских дронах, которые якобы использует армия РФ, является ещё одним свидетельством того, что текст его выступления готовился в США, заключил Васильев.