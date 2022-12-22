Bloomberg: Россия может подготовить дипломатическую ловушку для стран Запада на Украине

Россия может использовать дипломатическую ловушку против Запада на Украине. Об этом информирует обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

Эксперт утверждает, что Владимир Зеленский не отправился бы в США с визитом, если бы спецоперация шла по нужному сценарию для Киева и Вашингтона. Во-первых, из-за роста потребностей армии Украины в военной помощи возникает неопределённость.

"Зеленский призвал к увеличению американской помощи, поскольку конфликт на Украине превращается в мрачное соревнование в экономической и военной выносливости, а перспективы помощи США становятся менее определёнными", — говорится в статье.

Во-вторых, пока непонятно, в чьих руках будет инициатива в конфликте в ближайшем будущем. ВСУ хотят начать наступление, однако ВС РФ выстраивают оборону и копят силы.

"Русские под командованием генерала Сергея Суровикина готовят эшелонированную оборону и увеличивают свою численность новыми солдатами. Москва может предпринять новые наступления в новом году", — пишет Брэндс.