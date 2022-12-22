Россия может использовать дипломатическую ловушку против Запада на Украине. Об этом информирует обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.
Эксперт утверждает, что Владимир Зеленский не отправился бы в США с визитом, если бы спецоперация шла по нужному сценарию для Киева и Вашингтона. Во-первых, из-за роста потребностей армии Украины в военной помощи возникает неопределённость.
"Зеленский призвал к увеличению американской помощи, поскольку конфликт на Украине превращается в мрачное соревнование в экономической и военной выносливости, а перспективы помощи США становятся менее определёнными", — говорится в статье.
Во-вторых, пока непонятно, в чьих руках будет инициатива в конфликте в ближайшем будущем. ВСУ хотят начать наступление, однако ВС РФ выстраивают оборону и копят силы.
"Русские под командованием генерала Сергея Суровикина готовят эшелонированную оборону и увеличивают свою численность новыми солдатами. Москва может предпринять новые наступления в новом году", — пишет Брэндс.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.