Макрон: Европа должна добиваться автономии от США, в том числе в рамках НАТО

Европейские страны должны защищать свои интересы самостоятельно, добиваясь автономии от Вашингтона, в том числе в рамках НАТО. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

В интервью изданию Le Monde он сообщил о намерении создать "настоящую европейскую опору" в Североатлантическом альянсе. Как пояснил президент Франции, украинский конфликт продемонстрировал уязвимость европейских государств и их зависимость от американских властей.

"Европа должна приобрести технологическую автономию от США, быть автономной в военном плане", — подчеркнул Макрон.

Ранее руководитель Франции призвал предоставить гарантии безопасности России после завершения специальной военной операции на Украине. По его словам, мирные переговоры по урегулированию конфликта невозможны без участия Москвы.