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dikGAZETE: СВО спасла Зеленского от разоблачения его коррупционных преступлений

Мир

Россия, начав СВО, фактически спасла украинского президента Владимира Зеленского от низложения своими же гражданами. Коррупционер планетарных масштабов превратился в героя именно в связи с началом боёв с ВС РФ.

dikGAZETE: СВО спасла Зеленского от разоблачения его коррупционных преступлений

Журналисты издания dikGAZETE отмечают, что "похитивший сотни миллионов долларов президент не потратил ни цента на благо своей страны, зато исправно тянет деньги со всего Запада". Таким его создали кураторы из США.

Этот "герой" нового мира якобы противостоит авторитарной дремучей России, отстаивая целостность Украины. Этот медийный образ почти год насильно впихивается всему миру, но две трети стран не верят в историю о "героизме".

Зеленский еще в сериале "Слуга народа" выступал с комедийными передачами на телевидении в своей стране. Он актёр, который возымел наглость высказать претензии на управление страной, вот только второго Рейгана из него не вышло.

"Ещё на этапе выборов Зеленский говорил, что вернёт Донбасс и Крым мирным путём. Его манипуляции общественным мнением были успешны, поэтому на Украине, оказавшейся в эпицентре политических кризисов, люди нищали, а политики невероятно богатели", — считают авторы.

Они рассказывают, что:

  • В декларации о доходах только за 2019 год говорится, что Зеленский заработал 26 миллионов гривен (704 миллиона долларов) в год на недвижимости во многих странах Европы.
  • У четы Зеленских неисчислимые деньги в налоговых гаванях, таких как Панама, Монако, Кипр и Каймановы острова.
  • За период своего нахождения у власти Зеленский вывел через "ПриватБанк" миллионы долларов.

Если бы 24 февраля этого года Россия не начала военную спецоперацию в отношении Украины, Зеленский, вероятно, был бы низложен так же быстро, как и приведён к власти.

Что характерно, до сих пор Зеленский и дня не провёл на фронте — все его "выезды в зону боёв" оказываются либо поездками в безопасное место, либо "договорняками" о том, чтобы его там не убили.

"Он отказывается садиться за стол переговоров с Россией и призывает НАТО нанести по Москве ядерный удар. Именно Зеленский является сторонником войны и в случае окончания конфликта проиграет больше всех. Вполне вероятно, что после спецоперации украинский народ обратится к своей памяти и обязательно привлечет Зеленского к ответу", — считают аналитики.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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