Вloomberg: США передумали давать Украине $45 млрд после речи Зеленского в конгрессе

Украина не получит из американского бюджета обещанные 45 миллиардов долларов после речи Владимира Зеленского в Конгрессе США. Решение об отмене запланированного транша было принято уже вечером 21 декабря.

Депутаты американского парламента не пришли к единому мнению по вопросу безопасности границ Соединённых Штатов во время пандемии коронавируса. Дело в том, что на карантинную изоляцию мигрантов на юге США могут потребоваться дополнительные расходы.

"Решено перенести ключевые решения о финансировании на следующий год, когда республиканцы будут контролировать Палату представителей", — сообщает агентство Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что депутаты от Республиканской партии, которые вернули себе большинство в нижней палате американского парламента, возможно, и вовсе захотят уменьшить помощь Украине.