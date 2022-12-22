Украина не получит из американского бюджета обещанные 45 миллиардов долларов после речи Владимира Зеленского в Конгрессе США. Решение об отмене запланированного транша было принято уже вечером 21 декабря.
Депутаты американского парламента не пришли к единому мнению по вопросу безопасности границ Соединённых Штатов во время пандемии коронавируса. Дело в том, что на карантинную изоляцию мигрантов на юге США могут потребоваться дополнительные расходы.
"Решено перенести ключевые решения о финансировании на следующий год, когда республиканцы будут контролировать Палату представителей", — сообщает агентство Bloomberg.
Авторы материала отмечают, что депутаты от Республиканской партии, которые вернули себе большинство в нижней палате американского парламента, возможно, и вовсе захотят уменьшить помощь Украине.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.