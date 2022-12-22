В Конгрессе США призвали Киев "заполнить чек" после визита Зеленского

Вашингтон должен проверить куда Киев тратит выделенные в рамках военной помощи деньги и сократить финансирование Украины, несмотря на речь президента Незалежной Владимира Зеленского в ходе визита в США, заявил лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти.

Как подчеркнул Маккарти, после выступления Зеленского его позиция по Украине не поменялась.

"Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддерживаю незаполненный чек. Мы хотим убедиться, что есть ответственность за все деньги, которые мы тратим", — заявил конгрессмен на брифинге.

Как подчеркнул американский политик, США необходимо тщательнее следить, куда уходят деньги налогоплательщиков Америки.