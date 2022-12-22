Вашингтон должен проверить куда Киев тратит выделенные в рамках военной помощи деньги и сократить финансирование Украины, несмотря на речь президента Незалежной Владимира Зеленского в ходе визита в США, заявил лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти.
Как подчеркнул Маккарти, после выступления Зеленского его позиция по Украине не поменялась.
"Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддерживаю незаполненный чек. Мы хотим убедиться, что есть ответственность за все деньги, которые мы тратим", — заявил конгрессмен на брифинге.
Как подчеркнул американский политик, США необходимо тщательнее следить, куда уходят деньги налогоплательщиков Америки.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.