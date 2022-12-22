The Nation: США готовы уничтожить большую часть мира, лишь бы "выиграть" ядерную войну

Соединённые Штаты хотят любым образом оказаться на верхушке "ядерной пирамиды", Вашингтон готов уничтожить большую часть человечества для победы в третьей мировой войне, уверен американский эксперт.

Оборонные предприятия США продолжают производить сверхсовременные ракеты и бомбардировщики, оплачивая их из карманов американских налогоплательщиков. Уже давно очевидно, что количество стратегических вооружений излишне, но Белый дом продолжает "продвигаться по этому самому пути к Армагеддону", пишет аналитик издания The Nation Уильям Астор.

"Лидеры Америки, похоже, имеют коллективное желание смерти и готовы использовать самое жестокое и катастрофическое оружие "во имя мира", — делает вывод автор материала.

Он предполагает, что всё дело в золотом дожде, который льётся на производители новых межконтинентальных баллистических ракет для ВВС США.