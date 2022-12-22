Соединённые Штаты хотят любым образом оказаться на верхушке "ядерной пирамиды", Вашингтон готов уничтожить большую часть человечества для победы в третьей мировой войне, уверен американский эксперт.
Оборонные предприятия США продолжают производить сверхсовременные ракеты и бомбардировщики, оплачивая их из карманов американских налогоплательщиков. Уже давно очевидно, что количество стратегических вооружений излишне, но Белый дом продолжает "продвигаться по этому самому пути к Армагеддону", пишет аналитик издания The Nation Уильям Астор.
"Лидеры Америки, похоже, имеют коллективное желание смерти и готовы использовать самое жестокое и катастрофическое оружие "во имя мира", — делает вывод автор материала.
Он предполагает, что всё дело в золотом дожде, который льётся на производители новых межконтинентальных баллистических ракет для ВВС США.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.