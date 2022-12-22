Экономист Колташов: чтобы по-настоящему освободить Украину нужно уничтожить всю элиту

Для того, чтобы действительно освободить Украину, необходимо уничтожить всю украинскую элиту и всех, кто находится у власти. Такое мнение высказал экономист Василий Колташов в интервью изданию "Украина.ру".

Никакие сделки с украинской элитой не принесут пользу, а обернуться они могут лишь предательством, вредительством, диверсиями, и в конечном итоге катастрофой политики России, если РФ будет пытаться найти с ними компромисс, считает эксперт.

По его словам, для освобождения Украины "по-настоящему" и воссоединения земель, всю её бюрократическую надстройку нужно "срезать и выбросить", её вообще не должно остаться.

Собеседник издания добавил, что это касается и культурной элиты "постмайданной Украины", и всех тех, кто находится сейчас наверху.