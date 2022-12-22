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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон свидетельствует, что единства мнений по поводу украинского кризиса на Западе больше не существует, пишут британские СМИ.

"Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, скорее всего, предпочёл бы остаться в своей стране", — пишет обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в собственной колонке для The Telegraph.

По его словам, "украинское руководство неподдельно обеспокоено" текущим положением дел, а потому Зеленский ищет помощи в США.

Также эксперт отметил, что поведение Киева не в лучшем свете выставляет армию Украины.

"Зеленскому не стоило заявляться на Запад с чашей для пожертвований. Украина, по сути, разрушила репутацию армии, которой когда-то боялись", — резюмирует де Бреттон-Гордон.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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