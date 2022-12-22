Политик Филиппо призвал "мафию" из ЕС остановиться и брать пример с Венгрии в вопросе Украины

Французский политик Флориан Филиппо призвал "мафию и коррупционеров" из Евросоюза остановиться и брать пример с Венгрии в вопросе украинского конфликта.

По его словам, венгры — единственные, кто потребовал от Киева отчёт о тратах выделенных денег и использовании оружия.

"Мафия и коррупционеры! Остановитесь!, — заявил Филиппо обращаясь к представителям ЕС. — Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине!".

По словам политика, другим страна ЕС необходимо также провести детальный аудит средств, которые ранее были выделены Киеву.