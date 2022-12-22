Французский политик Флориан Филиппо призвал "мафию и коррупционеров" из Евросоюза остановиться и брать пример с Венгрии в вопросе украинского конфликта.
По его словам, венгры — единственные, кто потребовал от Киева отчёт о тратах выделенных денег и использовании оружия.
"Мафия и коррупционеры! Остановитесь!, — заявил Филиппо обращаясь к представителям ЕС. — Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружения, отправленных Украине!".
По словам политика, другим страна ЕС необходимо также провести детальный аудит средств, которые ранее были выделены Киеву.
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