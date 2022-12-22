Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин о ранении в Донецке: "Осколок прошёл в сантиметре от позвоночника"
В Twitter* оценили акцию "блэкаута" главы ЕК в поддержку Украины: "Налейте бренди, пошлите Киев к чёрту"
Зеленский: Украина не просит США воевать с Россией на её территории
Байден перепутал Украину с Ираном во время пресс-конференции с Зеленским
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
В игрушках "Хагги Вагги" обнаружено превышение по содержанию фенола
Челябинский суд подтвердил нарушение при покупке детсада за 126 млн в Копейске
Зеленский о Путине: Он больше не субъект цивилизованного мира
Зеленский объяснил Байдену, что украинцы хотят мести: "Для них деньги – это ничего"

Экс-посол ЛНР: если Украина не будет деколонизирована, она перестанет существовать

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский твердит о том, что страна добивается "независимости", тогда как на деле, глава Незалежной занимается лишь тем, что выпрашивает деньги у западных кураторов, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, Украину необходимо деколонизировать, пока страна не перестала существовать.

"И берёт денег уже больше, чем весь ВВП его государства. Так поступает только страна, которая уже военная колония де-факто. И её будущее хоть в каком-то виде возможно, только если произойдёт её деколонизация", — пояснил Мирошник ТАСС.

Экс-посол подчеркнул, что если этого не сделать, Украина прекратит своё существование, а граждан страны пустят "в утиль".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма
Зеленский в США решит вопросы бегства: счёт, вилла, гарантии безопасности
Командование подразделения 54-й ОМБр ВС Украины запретило брать в плен военных ВС РФ
Командование подразделения 54-й ОМБр ВС Украины запретило брать в плен военных ВС РФ
Последние материалы
В Twitter* оценили акцию "блэкаута" главы ЕК в поддержку Украины: "Налейте бренди, пошлите Киев к чёрту"
Зеленский: Украина не просит США воевать с Россией на её территории
Экс-посол ЛНР: если Украина не будет деколонизирована, она перестанет существовать
Байден перепутал Украину с Ираном во время пресс-конференции с Зеленским
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
В игрушках "Хагги Вагги" обнаружено превышение по содержанию фенола
Челябинский суд подтвердил нарушение при покупке детсада за 126 млн в Копейске
Зеленский о Путине: Он больше не субъект цивилизованного мира
Зеленский объяснил Байдену, что украинцы хотят мести: "Для них деньги – это ничего"
Дмитрия Рогозина ранили в спину в Донецке при обстреле ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников