Экс-посол ЛНР: если Украина не будет деколонизирована, она перестанет существовать

Президент Украины Владимир Зеленский твердит о том, что страна добивается "независимости", тогда как на деле, глава Незалежной занимается лишь тем, что выпрашивает деньги у западных кураторов, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, Украину необходимо деколонизировать, пока страна не перестала существовать.

"И берёт денег уже больше, чем весь ВВП его государства. Так поступает только страна, которая уже военная колония де-факто. И её будущее хоть в каком-то виде возможно, только если произойдёт её деколонизация", — пояснил Мирошник ТАСС.

Экс-посол подчеркнул, что если этого не сделать, Украина прекратит своё существование, а граждан страны пустят "в утиль".