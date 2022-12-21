Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ говорят о масштабе потерь в живой силе.
Издание RusVesna опубликовало короткое видео, на котором видно кладбище, созданное для захоронения останков нацистов из 79 бригады ВСУ. Данное подразделение получило известность ещё в 2014 году.
"Боевики 79 ОДШБр попадали в засады, под удары артиллерии и в итоге в июле бригада попала в Южный котёл и понесла тяжелейшие потери", — сообщают авторы "РВ".
Ещё в июле генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ практически полностью была уничтожена в ходе СВО.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.