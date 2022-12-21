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Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"

Мир

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Киев захватит Крым до конца августа 2023 года.

Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"

Для взятия Крым ВСУ не нужно большое количество военной техники, уверен Ходжес. Во время встречи в Atlantic Council он заявил, что захватить полуостров Украина может регулярными обстрелами Керченского моста и коридора через Мелитополь.

Экс-генерал отметил, что если бы Киеву дали дальнобойные ракеты ATACMS, то все российские штабы в Крыму были бы уже уничтожены. Однако США опасаются, что Россия просто так из Крыма не уйдёт и последует ответ на ракетные обстрела полуострова.

"Если бы украинские подразделения имели дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов на территории Крыма, сделав невозможным там пребывание для российских военных", — уверен Ходжес.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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