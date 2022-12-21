Байден перечислил победы Украины: битвы за Киев, Харьков, Херсон

Джозеф Байден на встрече с Владимиром Зеленским заверил украинского лидера в том, что поддержка США Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.

Президент США вспомнил о победах ВСУ.

"Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Господин Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А Путин не имеет намерений остановить эту несправедливую в....*", — сказал американский лидер.

Владимир Зеленский объяснил Байдену, что перед Украиной стоит проблема выживания зимой и призвал усилить санкционное давление на Россию.

Ранее Джозеф Байден сказал, что Владимир Путин использует зиму как оружие.

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