Джозеф Байден на встрече с Владимиром Зеленским заверил украинского лидера в том, что поддержка США Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.
Президент США вспомнил о победах ВСУ.
"Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Господин Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А Путин не имеет намерений остановить эту несправедливую в....*", — сказал американский лидер.
Владимир Зеленский объяснил Байдену, что перед Украиной стоит проблема выживания зимой и призвал усилить санкционное давление на Россию.
Ранее Джозеф Байден сказал, что Владимир Путин использует зиму как оружие.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.