Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена началась с вручения награды. Украинский лидер одарил главу США медалью.
Зеленский и Байден в Овальном кабинете Белого дома обменялись словами уважения и признательности.
Глава Незалежной вручил президенту США медаль от украинского командира батареи HIMARS.
"Ну, незаслуженно, но ценю", — отреагировал на награду Байден.
Ранее сообщалось, что прибывший в США Зеленский опубликовал снимки из Белого дома.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.