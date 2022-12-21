Байден отреагировал на награду Зеленского от командира батареи HIMARS: Незаслуженно

Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена началась с вручения награды. Украинский лидер одарил главу США медалью.

Зеленский и Байден в Овальном кабинете Белого дома обменялись словами уважения и признательности.

Глава Незалежной вручил президенту США медаль от украинского командира батареи HIMARS.

"Ну, незаслуженно, но ценю", — отреагировал на награду Байден.

Ранее сообщалось, что прибывший в США Зеленский опубликовал снимки из Белого дома.